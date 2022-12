Jovem viraliza no Tiktok depois de partilhar corte de cabelo

Depois de fazer franja, Deanna Woodfield, partilhou um vídeo que alcançou mais de quatro milhões de visualizações.

A neozelandesa Deanna Woodfield, de 25 anos, decidiu arriscar num novo corte de cabelo para refrescar o visual na quadra de Natal, mas arrependeu-se imediatamente após ver o resultado. Através da rede social TikTok, a jovem partilhou a experiência enquanto não continha as lágrimas."O que é isto? Eu não sei o que fazer. É tão horrível", disse Deanna.A jovem explicou no vídeo que se controlou no cabeleireiro para não ser rude com a a profissional e que, provavelmente, o que aconteceu não terá passado de uma situação de má comunicação. "Ela pensou que eu queria franja de verdade. Já tive franjas antes e detestei-as. Oh meu Deus, o que é isto? O que é que eu vou fazer?", reforçou.No meio da emoção, a neozelandesa aplidou-se como "terrível rapariga da franja".O vídeo curto viralizou e foi visto por mais de quatro milhões de pessoas. Muitos dos utilizadores tentaram animar a jovem. Algumas pessoas deram dicas de como melhorar a situação, enquanto outras tentaram convencer Deanna que o corte lhe ficava bem."Ficas muito bonita com uma franja", "Vai ficar bonito quando crescer um pouco mais", "Já me aconteceu e passou", foram alguns dos comentários deixados.A tiktoker já foi ao cabeleireiro para corrigir o corte de cabelo, mas antes disso, para que a franja passasse despercebida, estava a prender o cabelo.

What do i do??