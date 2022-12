"Como é que eu vou agora viver sem a minha filha?": Mãe de Claudisabel assistida pelos bombeiros durante funeral da cantora

"Como é que eu vou agora viver sem a minha filha?". O grito de revolta foi ouvido, esta sexta-feira, quando Raquel Madeira, mãe da cantora Claudisabel, era retirada do cemitério de Loulé, depois de a filha ter sido sepultada.As cerimónias fúnebres começaram na Igreja de São Francisco, às 09h30, e terminaram no cemitério local. A mãe da artista, que esteve sempre acompanhada por familiares e amigos, teve mesmo de ser assistida por uma equipa dos Bombeiros de Loulé, pelo menos duas vezes, dentro da igreja e à saída do cemitério. Também o pai, João Madeira, teve de ser retirado de cima do caixão no momento em que o corpo da filha estava a ser enterrado.Leia a notícia completa no site do Correio da Manhã