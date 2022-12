Assassinos de Tiago Danu pertencem à "máfia síria" e são suspeitos de mais quatro homicídios

Deniel Altinkaya, de 39 anos, chegou esta sexta-feira à noite a Portugal, extraditado pela PJ no voo TP 783 proveniente de Estocolmo (Suécia), para ser colocado em preventiva por participação no homicídio de Tiago Danu, o modelo de 20 anos esfaqueado em Setúbal, a 27 de novembro. O sueco de origem síria foi preso a 9 de dezembro, na Suécia, para onde fugiu após se envolver na morte do jovem. Responde ainda pelo rapto do amigo que Tiago tentou defender.Leia a notícia completa no site do Correio da Manhã