Alunos responsáveis por atos de vandalismo em escola de Oeiras entregam-se à PSP

Estudantes de 14 e 15 anos apresentaram-se acompanhados pelos pais. Prejuízos rondam os 150 mil euros.

Dois rapazes, de 14 e 15 anos, assumiram ser os responsáveis pelos atos de vandalismo na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em Carnaxide, Oeiras. Os menores dirigiram-se com os pais à esquadra da PSP de Carnaxide, na quarta-feira, para se entregarem e arcarem com as consequências.