“Seguimos aqui, na luta e na fé” : filha de Pelé publica foto abraçada ao pai

Ex-futebolista brasileiro está internado desde 29 de novembro.

A filha de Pelé, Kelly Nascimento, publicou, na madrugada deste sábado, uma fotografia abraçada ao pai."Seguimos aqui, na luta e na fé. Mais uma noite juntos", escreveu Kelly na legenda da fotografia.O antigo jogador de futebol brasileiro está internado desde 29 de novembro numa unidade hospitalar em São Paulo, Brasil.Pelé foi diagnosticado com cancro no cólon e o seu estado de saúde tem-se vindo a agravar. Segundo o boletim clínico do hospital, verificou-se "uma progressão da doença oncológica".Para além do cancro, o ex-futebolista também está a fazer tratamento devido a uma infeção respiratória.A publicação alcançou mais de 50 mil likes e quatro mil comentários de apoio.