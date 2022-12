Talibãs proibem mulheres de trabalharem em ONG no Afeganistão

Em causa está a utilização do código de vestuário de forma inadequada.

As autoridades talibãs ordenaram às organizações não governamentais nacionais e internacionais para não trabalharem mais com mulheres, após "queixas graves" de que não seguiam um código de vestuário adequado, disse à AFP fonte do Ministério da Economia.

"Há queixas graves relativas ao não respeito do hijab islâmico e de outras regras e regulamentos relativos ao trabalho das mulheres nas organizações nacionais e internacionais", afirmou o ministro encarregado de aprovar as licenças das ONG a operar no Afeganistão, numa carta a que a AFP teve acesso.

Um porta-voz do ministério confirmou que o ministro da Economia, Qari Din Mohammed Hanif, enviou esta ordem às ONG.