O Pai Natal já saiu do Polo Norte e está a caminho de Portugal

Corredora, Dançarina, Empinadora, Raposa, Cometa, Cupido, Trovão e Relâmpago.A viagem do Pai Natal começa a partir do Polo Norte, segue para Oeste a partir do Oceano Pacífico e depois viaja pela Ásia e pela Europa. O sistema de localização da NORAD segue a viagem.

Depois de dois anos de um difícil isolamento e distanciamento social, o Pai Natal está certamente aliviado por poder ir de casa em casa, onde lhe esperam bolachas e leite quente.