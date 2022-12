Mãe criticada por não contar a gémeos de 12 anos a verdade sobre o Pai Natal

"A vida já é bastante difícil, só queria manter a magia o máximo de tempo possível", disse a mulher de 33 anos.

Uma mulher britânica, mãe de gémeos foi criticada, nas redes sociais, por só revelar a verdade sobre o Pai Natal às crianças quando estas completarem doze anos de idade. Foi nesta altura também que descobriram que a fada dos dentes e o coelhinho da Páscoa não existem.Simone Quin-Dixon,de 33 anos, é mãe de Emilie e William e diz que os irmãos eram os únicos alunos da turma que ainda acreditavam nas personagens lendárias. A mulher disse ao jornal britânico Mirror que queria manter viva a magia do Natal durante o máximo de tempo possível, mas assim que as crianças passaram para o 7º ano da escola secundária, uma amiga de Simone avisou-a de que os gémeos seriam alvo de piadas por ainda acreditarem no Pai Natal. A mulher acabou por ceder, neste Verão, e confessou a verdade - mas admite que o Natal deste ano já "caiu por terra"."A vida já é bastante difícil", disse Simone ao Mirror. "Quando se chega à idade em que se descobre que o Pai Natal não é real, é também a altura em que se descobre sobre outras coisas, nomeadamente que os nossos pais não são perfeitos. Os últimos anos têm sido fáceis para ninguém, só queria manter a magia o máximo de tempo possível", desabafou a mãe.