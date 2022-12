"Estamos com o coração partido": Morreu Maxi Jazz, vocalista dos Faithless

Causa da morte do artista ainda não foi divulgada.

O vocalista da banda Faithless, Maxi Jazz, morreu esta sexta-feira aos 65 anos anunciou o grupo na rede social

.

"Estamos com o coração partido por anunciar que Maxi Jazz morreu na noite passada" começaram por dar conta os membros da banda,





Rollo e Sister Bliss.

"

Ele foi um homem que mudou as nossas vidas de tantas formas.

D

eu sentido e mensagem próprias à nossa música.

Ele também era um ser humano encantador com tempo para todos e uma sabedoria profunda e acessível.

Foi uma honra e, claro, um verdadeiro prazer trabalhar com ele", escreveram ainda em comunicado.



De acordo com o jornal Sky News, a causa da morte do artista ainda não foi divulgada.



Maxwell Fraser nasceu em Brixton, na Inglaterra, em 1957, e não só integrou a banda Faithless como seguiu também uma carreira a solo.



Formado em 1975, o grupo lançou sete álbuns, sendo o mais recente, All Blessed, que foi indicado a dois Brit awards, os prémios anuais de música popular da indústria fonográfica britânica.





O artista liderou ainda duas outras bandas, Maxi Jazz e The E-Type Boys.





