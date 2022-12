Mulher organiza jantar de Natal em casa mas diz que vai cancelar se familiares não trouxerem comida

De acordo com a anfitriã, o Natal "é um grande acontecimento" na sua família e normalmente conta com mais de 30 pessoas sentadas à mesa.

Uma mulher, que aceitou que o jantar de Natal se realizasse na sua casa, fê-lo na condição de que cada convidado teria de trazer um prato já confecionado para a refeição festiva. De acordo com a anfitriã, o Natal "é um grande acontecimento" na sua família e normalmente conta com mais de 30 pessoas sentadas à mesa.A mulher partilhou na plataforma Reddit que tinha planeado tudo com bastante antecedência e que chegou mesmo a distribuir uma lista aos membros da família, com aquilo que cada um deveria levar. Infelizmente, as coisas não correram exatamente como planeado, refere o jornal britânico Mirror.A mulher contou que, esta sexta-feira, vários familiares lhe ligaram com "uma desculpa para tentar justificar não trazerem uma refeição" e adiantou que as desculpas vão desde "tenho estado ocupada com o emprego" ou "tenho filhos, não tenho tempo para cozinhar uma vez que eles estão de férias de Natal"."Com quase toda a gente a esquivar-se, estou bastante aborrecida. É dia 23 e terei de ser eu a cozinhar para todos, o que significa que tenho de ir às compras, com as lojas cheias, fazer comida toda a noite e provavelmente não vou ter tudo pronto", desabafou a mulher, com os internautas.Mais tarde, a mulher revelou que fez um ultimato à família, através de uma conferência telefónica: "Disse-lhes que, ou cozinham todos como tínhamos combinado, ou o jantar de Natal seria pizza para todos".Segundo a anfitriã, os familiares ficaram insultados com a proposta e recusaram comer pizza na noite de Natal, pelo que a mulher decidiu que não iria atender telefonemas nem abrir a porta da sua casa e que iria passar a noite de Natal sozinha... e talvez até encomendasse uma pizza.