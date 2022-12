Encontrada bomba em camião cheio de combustível para aviões, junto ao aeroporto internacional de Brasília

Motorista do pesado foi quem encontrou o engenho explosivo. ao conduzir para dentro do aeroporto.

A Polícia Civil (Judiciária) da capital brasileira, e a Polícia Federal também foi chamada e vai investigar a possível ligação do incidente, que poderia ter provocado uma tragédia, com a posse de Lula e as ameaças de radicais ligados ao actual presidente, Jair Bolsonaro, de estarem a preparar para impedir que o presidente eleito assuma o comando do país.



O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, um dos primeiros a ser confirmado por Lula da Silva para ministro, foi chamado ao local, acompanhou toda a operação e afirmou que, assim que assumir de facto, em 1 de Janeiro, tomará também providências se até lá o facto não tiver sido esclarecido e o culpado identificado e preso. O actual ministro da pasta, Anderson Torres, foi contactado mas não apareceu, não tomou qualquer providência nem quis falar com a imprensa, adoptando a mesma forma de agir de Jair Bolsonaro e de quase todos os membros do actual governo que, após a derrota de Bolsonaro nas presidenciais, simplesmente abandonaram os cargos.





Centenas de radicais estão acampados junto ao Quartel-General do Exército, também em Brasília, desde a segunda volta das presidenciais, em 30 de Outubro, pedindo às Forças Armadas que desencadeiem um golpe militar e não deixem Lula assumir. Têm sido feitas ameaças de morte de várias formas e por diversos meios a Lula da Silva, e grupos radicais bolsonaristas chegaram a publicar nos últimos dias em redes sociais que tinham contratado "snipers" (atiradores de elite), para matarem o presidente eleito nos dias que antecedem a tomada de posse ou durante esta.

Nas duas últimas semanas, diversos radicais ligados a Jair Bolsonaro foram presos em vários estados do Brasil por terem ameaçado o presidente eleito ou estarem a preparar impedir a cerimónia de tomada de posse. No passado dia 12, após a cerimónia em que Lula da Silva e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, receberam no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, os diplomas confirmando a sua eleição e que estão aptos a assumir os cargos, centenas de extremistas levaram o terror a Brasília, incendiando carros de passeio, autocarros e camiões, destruindo uma esquadra e tentando invadir a sede da Polícia Federal e o hotel onde nessa noite Lula da Silva estava hospedado, sendo repelidos a muito custo pelas forças de segurança com granadas de gás e balas de borracha.