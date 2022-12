Netflix quer cobrar mais a quem partilha conta em 2023

Plataforma pretende criar sistemas que impedem os assinantes de partilharem as palavras-passe com dispositivos fora das suas casas, a menos que paguem para fazê-lo.

À medida que nos aproximamos cada vez mais da viragem do ano, muitas esperam por melhores notícias em 2023, mas eis que a plataforma de streaming Netflix anuncia que vai terminar a funcionalidade de partilha de contas, assim que o relógio atingir a meia-noite de 31 de dezembro.Após o drástico aumento de subscritores que a Netflix registou nos longos meses de confinamento, pela pandemia da Covid-19, muitos cancelaram após o regresso às rotinas pré-pandémicas e por passarem menos tempo em casa. Desde então, a empresa tem vindo a testar iniciativas que possam ajudar a aumentar uma vez mais o número de subscritores. Uma das táticas discutidas foi o fim da funcionalidade de partilha da palavras-passe e, de acordo com o The Wall Street Journal, o plano pode realizar-se num futuro muito próximo. A plataforma pretende criar sistemas que impedem os assinantes de partilharem as palavras-passe Netflix com dispositivos fora das suas casas, a menos que paguem para fazê-lo.O plano já está a ser testado na América Latina e consiste num processo que envolve códigos de validação nas páginas de login e a opção de adicionar um segundo utilizador. Ainda não está claro como vai funcionar nos países da Europa, contudo, não é o único truque que a Netflix utilizou para aumentar o número de subscritores. A plataforma lançou, em novembro, uma opção de subscrição de baixo custo, que inclui pausas para publicidade. No entanto, um relatório recente sugere que a opção pode deixar de estar disponível.