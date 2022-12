Putin diz que Rússia estava pronta a negociar mas Ucrânia não quis

"Estamos prontos para negociar com todos os envolvidos sobre soluções aceitáveis, mas isso é com eles - não somos nós que nos recusamos a negociar, são eles", disse Putin numa entrevista à televisão estatal russa. Vladimir Putin afirmou ainda que a Rússia está a agir na "direção certa" e que estão a ser defendidos os "interesses nacionais" e os "interesses dos cidadãos" russos. "Acredito que estamos a agir na direcção certa, estamos a defender os nossos interesses nacionais, os interesses dos nossos cidadãos, do nosso povo. E não temos outra escolha senão proteger os nossos cidadãos", referiu Putin.



O fim da guerra prevê-se longínquo. O Kremlin diz que vai lutar até que todos os objetivos sejam alcançados, enquanto Kiev afirma que não vai descansar até que todos os soldados russos sejam expulsos de todo o seu território, incluindo a Crimeia, que a Rússia anexou em 2014.



A invasão da Rússia à Ucrânia a 24 de fevereiro desencadeou o conflito mais mortífero na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e o maior confronto entre Moscovo e o Ocidente desde a Crise dos Mísseis de Cuba em 1962. Vladimir Putin afirmou ainda que a Rússia está a agir na "direção certa" e que estão a ser defendidos os "interesses nacionais" e os "interesses dos cidadãos" russos. "Acredito que estamos a agir na direcção certa, estamos a defender os nossos interesses nacionais, os interesses dos nossos cidadãos, do nosso povo. E não temos outra escolha senão proteger os nossos cidadãos", referiu Putin.O fim da guerra prevê-se longínquo. O Kremlin diz que vai lutar até que todos os objetivos sejam alcançados, enquanto Kiev afirma que não vai descansar até que todos os soldados russos sejam expulsos de todo o seu território, incluindo a Crimeia, que a Rússia anexou em 2014.A invasão da Rússia à Ucrânia a 24 de fevereiro desencadeou o conflito mais mortífero na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e o maior confronto entre Moscovo e o Ocidente desde a Crise dos Mísseis de Cuba em 1962.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que a Rússia estava pronta a negociar com todas as partes envolvidas na guerra na Ucrânia, mas que Kiev e os apoiantes do Ocidente recusaram.