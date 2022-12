Dois homens esfaqueados em rixa com dezenas de pessoas em Loures

Dois homens foram esfaqueados na madrugada deste domingo de Natal na sequência de uma rixa que envolveu dezenas de pessoas no bairro da Quinta das Mós, em Loures.Segundo oapurou, uma das vítimas foi atingido com golpes de arma branca no pescoço, peito e face; a outra vítima foi atingida na nuca. Ambos foram assistidos no local pelos bombeiros e INEM e transportados ao hospital de Santa Maria.

O caso correu pela 1h00 e levou à mobilização de meios da PSP para o local. À chegada das patrulhas maior parte dos envolvidos fugiu e ninguém foi detido.A investigação deverá transitar para a Polícia Judiciária.