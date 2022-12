Charles III acredita que "podemos encontrar esperança para o futuro" no seu primeiro discurso de natal como rei

Quis também prestar homenagem "a todas aquelas pessoas amáveis que tão generosamente dão alimentos ou donativos".

Charles III fez este domingo o seu primeiro discurso de Natal como Rei de Inglaterra.O monarca frisou que estamos a viver um "momento de grande ansiedade e dificuldade", quer seja por "aqueles que em todo o mundo enfrentam conflitos, fome ou desastres naturais" ou mesmo os que contra todas essas dificuldades "encontram formas de pagar as suas contas e manter as suas famílias alimentadas e aquecidas".O filho da falecida rainha quis também prestar homenagem "a todas aquelas pessoas amáveis que tão generosamente dão alimentos ou donativos".O Rei de Inglaterra relembou ainda que "o Natal é, evidentemente, uma celebração cristã", mas "o poder da luz que supera as trevas é celebrado para além dos limites da fé e da crença" e "qualquer que seja a fé que se tenha ou não, é nessa luz que dá vida, e com a verdadeira humildade que reside no nosso serviço aos outros" que acredita que podemos encontrar esperança para o futuro.