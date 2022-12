"Boicote a este filme horrível e racista": Sequela de Avatar criticada por apropriação cultural de comunidades indígenas

Avatar: o caminho da água está em exibição desde dia 15 de dezembro.

Do NOT watch Avatar: The Way of Water



Join Natives & other Indigenous groups around the world in boycotting this horrible & racist film. Our cultures were appropriated in a harmful manner to satisfy some man's savior complex.

No more Blueface!

Lakota people are powerful! pic.twitter.com/NmHVU565u3 — Asdzáá Tl'éé honaa'éí (She/Her) (@asdza_tlehonaei) December 18, 2022

O filme Avatar: O caminho da água está a dar que falar entre os críticos. Em exibição desde dia 15 de dezembro, lida agora com a pressão pela alegada apropriação de culturas indígenas retratada em algumas cenas e, reporta o jornal britânico The Independent.A sequela do filme Avatar centra-se na história dos Na'vi, os habitantes extraterrestres de pele azul de um planeta chamado Pandora. Já no primeiro filme, que esteve nos ecrãs de cinema em 2009, se tinha criado polémica em redor a aspetos racistas e tendências a estereótipos. Desta vez, várias personalidades utilizam as redes sociais e outras meios para expressar aquilo que consideram estar errado no filme.A influencer indígena americano e co-presidente do Orgulho Indígena LA é uma das pessoas que apela publicamente que as pessoas não assistam à sequela de Avatar. O objetivo é um boicote ao filme."Não vejam Avatar: O Caminho da Água. Junte-se aos nativos e outros grupos indígenas de todo o mundo no boicote a este filme horrível e racista", escreveu Yuè Begay no twitter.Em 2010, o realizador destes filmes foi criticado por alguns comentários que teceu relativos à deslocação colonial e ao genocídio. Para algumas pessoas, a mensagem do James Cameron poderia sugerir que as tribos indígenas deviam ter lutado mais contra a violência e a colonização.