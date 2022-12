"Ronaldo? Vamos ver o desenrolar das coisas até fim do ano": disse o Diretor desportivo do Al-Nassr

Luso-brasileiro Marcelo Salazar fala em "negociação que tem uma magnitude enorme".

O diretor-desportivo do Al-Nassr, Marcelo Salazar, mantém tudo em aberto relativamente à contratação de Cristiano Ronaldo pelo clube da Arábia Saudita. Sem querer entrar em detalhes contratuais, o dirigente luso-brasileiro lembrou que se trata de uma "negociação que tem uma magnitude enorme" e que está a ser levada a cabo por elementos muito acima do seu cargo."Não estou autorizado a dizer nem que sim, nem que não. Vamos aguardar e ver o desenrolar das coisas até ao final do ano. Como devem perceber esta é uma negociação que tem uma magnitude enorme, não só para o clube, mas para o país e para o futebol mundial, e que tem de ser conduzida por instâncias superiores. O que posso dizer é que o Cristiano Ronaldo é um dos melhores da história do futebol. Sempre foi um exemplo para mim enquanto atleta, pela vontade que mostra de vencer. E depois, como cidadão português, torci sempre por ele. Mas na hora certa o futuro vai ser revelado", disse Marcelo Salazar numa entrevista ao site 'Flashscore'.O dirigente do emblema de Riade rebate ainda as críticas de quem aponta o dedo à fraca competitividade do campeonato saudita, frisando que existe um enorme mal-entendido. "Criticar o que se ignora é muito fácil. Eu já estou aqui há cinco anos e todos os jogadores com os quais conversei ficam muito surpreendidos pela positiva quando aqui chegam, sobretudo pelo nível do campeonato. Aconteceu com o Luiz Gustavo, que é internacional brasileiro e já venceu a Liga dos Campeões pelo Bayern. É normal para quem não conhece", explicou, dando ainda conta das ideias desportivas para o Al-Nassr: "O grande objetivo é voltar a ser campeão. O último campeonato que ganhámos foi em 2018/19. Desde então, foi o Al Hilal, o nosso maior rival, a levar de vencida as três edições já disputadas."Recorde-se que em cima da mesa estão 200 milhões de euros por temporada para o internacional português até 2025. Segundo a 'Marca', a ligação será posteriormente prolongada até 2030, mas agora com CR7 como embaixador da candidatura da Arábia Saudita à organização do Mundial'2030.