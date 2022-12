"Sei que a escuridão não nos impedirá de levar os invasores às suas novas derrotas": Zelesnky deixa mensagem na noite de Natal

"A Rússia perdeu tudo o que podia este ano", disse ainda o presidente ucraniano.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, aproveitou a noite de Natal para deixar uma mensagem a todos os ucranianos e ao mundo."Temos de estar conscientes de que o nosso inimigo vai tentar tornar este tempo escuro e difícil para nós, mas, sei que a escuridão não nos impedirá de levar os invasores às suas novas derrotas", disse Zelenskiy."A Rússia perdeu tudo o que podia este ano, mas está a tentar compensar as perdas com propaganda em relação aos ataques com mísseis que nos deixaram sem energia", acrescentou o presidente ucraniano.