Secretária de Estado do Tesouro atravessa a rua com meio milhão de euros

A distância entre a sede da TAP, de onde Alexandra Reis saiu por vontade própria, e a Navegação Aérea (NAV Portugal), para onde foi nomeada pelo Governo, é de apenas 70 metros. Não foi, no entanto, a distância que marcou esta transferência, mas sim os 500 mil euros que a atual secretária de Estado do Tesouro recebeu por renunciar ao cargo na administração da TAP: meio milhão de euros, como avançou oSaiba mais no site do Correio da Manhã