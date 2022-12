Mulher de "Xuxa" queria 20 milhões de euros no processo do divórcio

A relação estava conturbada entre o casal. Uma situação de quase divórcio. A mulher de "Xuxa" planeava pedir 20 milhões de euros caso o processo avançasse. É com este valor que, explica fonte judicial ao, as autoridades calculam a fortuna do maior traficante português. Rúben Oliveira, 38 anos, terá um património de 50 milhões de euros.Conheça a história no site do Correio da Manhã