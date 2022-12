Portuguesa morta e esquartejada dentro da própria casa no Luxemburgo

Uma emigrante de 32 anos foi morta e esquartejada no interior de um apartamento em Bonnevoie, Luxemburgo. O corpo foi desmembrado. O crime horrendo, o segundo em moldes semelhantes a vitimar portuguesas naquele país nos últimos três meses, ocorreu 24 horas depois de o namorado de Diana Martins Cachapa ter sido esfaqueado. Um luxemburguês de 45 anos, dono da casa onde morava a portuguesa, é o autor dos dois crimes e já está na cadeia.Conheça a história no site do Correio da Manhã