"Paz, solidariedade e confiança": António Costa na mensagem de Natal deste ano

"Confiança é o que o nosso país nos garante hoje, quando tanta incerteza nos rodeia": primeiro-ministro traçou os desafios que se colocam a Portugal neste momento de crise.

Reduzir as desigualdades, acudir à emergência climática, assegurar a transição digital e vencer o desafio demográfico", são os desafios estratégicos que se colocam a Portugal, nas palavras do primeiro-ministro, na sua mensagem de Natal.Saiba mais no site do Correio da Manhã