Diversão de Enzo Fernández preocupa adeptos benfiquistas

Há adeptos do Benfica alarmados com o que classificam de euforia em excesso de Enzo Fernández durante as miniférias dadas pelo Benfica depois de a Argentina ter conquistado o Campeonato do Mundo. Na Internet multiplicam-se os comentários de simpatizantes das águias a questionar se o jogador não se está a exceder, face ao que vão vendo em vários vídeos.Saiba mais no site do Correio da Manhã