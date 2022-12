Idoso morre em passadeira quando ia visitar mulher no hospital em Gondomar

Isolino Miranda, de 78 anos, atravessava uma passadeira na Rua Afonso de Albuquerque, em Rio Tinto, Gondomar, quando foi colhido mortalmente por um carro, na véspera de Natal. Ao que o CM apurou junto de uma vizinha, o idoso ia visitar a mulher, que está internada no hospital.Saiba mais no site do Correio da Manhã