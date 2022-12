Bebés de Natal foram surpresa para os pais

O Natal da brasileira Thaís Farias, de 31 anos, nunca mais será vivido da mesma forma. Depois de passar a noite da Consoada com a família em casa, começou com contrações e às 04h32 deu entrada no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa. Às 05h52 nascia Antonella, com 2,210 quilos, de parto natural, às 36 semanas e seis dias. “Não estava nada à espera porque a data prevista para o parto era 16 de janeiro, mas ela decidiu vir no dia de Natal. Vamos sempre recordar este dia e comemorar muito”, afirma a mãe. Antonella é a segunda filha de Thaís e vai juntar-se ao irmão Miguel, de um ano e 11 meses. “Quando chegarmos a casa vai ser uma grande alegria. O parto correu muito bem e foi super-rápido. O pai assistiu e cortou o cordão umbilical e a equipa médica foi impecável”, disse.Saiba mais no site do Correio da Manhã