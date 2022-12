Prejuízos devido ao mau tempo atingem os 113 milhões de euros numa primeira avaliação

O temporal registado este mês associado à depressão ‘Efrain’ provocou mais de 113 milhões de euros de prejuízos, de acordo com as primeiras avaliações dos danos efetuadas pelas autoridades. No território do continente, a chuva intensa provocou inundações a partir de dia 7, com particular impacto na Área Metropolitana de Lisboa e no Alto Alentejo. O resultado foi de dezenas de desalojados, estradas cortadas, havendo ainda duas vítimas mortais a registar, em Algés e Odivelas. Também nos Açores a forte agitação marítima causou sérios danos nos portos.Saiba mais no site do Correio da Manhã