Aumenta para 95 as autarquias portuguesas com políticas amigas das famílias

Há 95 autarquias portuguesas com políticas amigas das famílias, mais onze do que no ano passado, revelam os dados da 14ª edição do Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas. A prestação dos municípios é avaliada através de um inquérito, de participação voluntária (responderam 145 das 308 autarquias), onde são analisadas as políticas de apoio às famílias em várias áreas: natalidade, serviços básicos, educação, habitação, transportes, saúde, cultura, desporto, entre outras.Saiba mais no site do Correio da Manhã