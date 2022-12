Europeus usam cada vez menos notas e moedas. Portugal entre os países com redução mais acentuada

Portugal tem 64% de pagamentos em dinheiro e 31% em cartões. Aplicações de telemóvel também estão a ser mais usadas.

O uso de dinheiro vivo em pagamentos está em queda livre na zona euro. E Portugal integra o grupo da frente dos países onde essa utilização está a ter uma redução mais acentuada. Segundo o último relatório do Banco Central Europeu (BCE) divulgado esta semana, a utilização de notas e moedas foi utilizada em 59% das transações em 2022, contra 72% em 2019.