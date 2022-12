Equador apreende mais de duas toneladas de cocaína em contentor com destino a França

Polícia impediu "que mais de 26 milhões de doses chegassem aos mercados internacionais".

A polícia do Equador apreendeu, no sudoeste do país, mais de duas toneladas de cocaína escondida num contentor com destino a França.

A polícia encontrou, num contentor com silicato de cálcio, no porto marítimo de Guayaquil, mais de duas toneladas de cocaína, "impedindo que mais de 26 milhões de doses chegassem aos mercados internacionais", de acordo com um vídeo divulgado, no domingo, na rede social Twitter.

No sábado, a polícia apreendeu mais de uma tonelada de cocaína, ao largo da costa de Salinas, também no sudoeste do país.