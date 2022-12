Pelo menos dois mortos e 46 mil desalojados em inundações no sul das Filipinas

Nove pessoas foram dadas como desaparecidas.

Pelo menos duas pessoas morreram no domingo, no sul das Filipinas, e cerca de 46 mil foram obrigadas a abandonar as suas casas devido a inundações registadas em 14 cidades, disseram esta segunda-feira as autoridades.

Além disso, nove pessoas foram dadas como desaparecidas, na sequência de chuvas torrenciais que causaram inundações, no domingo, em 14 cidades no ilha de Mindanau, a segunda maior do arquipélago, indicou o gabinete da defesa civil em Manila.

A guarda costeira informou ter resgatado mais de duas dúzias de famílias nas cidades de Clarin e Ozamiz.