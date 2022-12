Oito mortos nas estradas desde o início da Operação "Natal 2022" da GNR

107 pessoas foram detidas por condução com taxa de álcool no sangue superior a 1,2 gramas/litro.

A GNR revelou que oito pessoas morreram, 212 ficaram feridas, entre as quais 12 sofreram ferimentos graves, na sequência de 867 acidentes rodoviários durante o período de 22 de dezembro até às 7h30 desta segunda-feira, no âmbito da Operação "Natal 2022".Em comunicado com dados provisórios, a GNR adianta que 28 389 condutores foram fiscalizados, 217 dos quais conduziam com excesso de álcool, tendo sido 107 pessoas detidas por condução com taxa de álcool no sangue superior a 1,2 gramas/litro.A GNR adianta ainda que foram detidas 65 pessoas por conduzirem sem habilitação legal e que foram cometidas 5 404 contraordenações rodoviárias, entre as quais 1 680 por excesso de velocidade, 406 por falta de inspeção periódica obrigatória e 111 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.