Bebé amamentada pela mãe vai deixar de dormir em casa do pai após reversão da Relação

A bebé amamentada pela mãe, que há dois meses ficou obrigada, por uma decisão do Tribunal de Família e Menores de Cascais, a pernoitar em casa do pai vai agora dormir só em casa da progenitora. A decisão foi revertida pelo Tribunal da Relação de Lisboa.A juíza considerou que o aleitamento materno é do "superior interesse da criança" e que privá-la do mesmo poderia ser considerado "um mau-trato".De acordo com a imprensa internacional, a menina, que atualmente tem um ano, vai estar com o pai quinzenalmente ao sábado e domingo, mas apenas durante o dia. À noite, a criança irá sempre dormir com a mãe.Recorde-se que o homem é suspeito de ter exercido violência doméstica contra a mãe da bebé, com quem manteve uma relação durante cerca de dois anos.