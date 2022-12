"Foi um milagre de Natal": Médicos provocam parto de bebé morto que afinal estava vivo

Mulher de 27 anos entrou em trabalho de parto às 20 semanas de gestação.

Uma mãe celebrou o nascimento do filho em Bradford, na Inglaterra, depois de lhe terem dado um falso diagnóstico sobre a morte do seu bebé.



Hannah Cole, 27 anos, foi internada na Bradford Royal Infirmary depois de ter entrado em trabalho de parto, às 20 semanas de gestação. Segundo o DailyMail, os médicos informaram a mulher de que o bebé não tinha batimento cardíaco, procedendo de seguida ao parto induzido.



Após o parto, Hannah pediu ao hospital para que fosse realizada um último exame, de forma a ter uma última certeza de que o bebé estava morto. Foi nesse momento que os médicos voltaram a encontrar o batimento cardíaco no recém-nascido.

Os chefes do hospital pediram desculpa pela "angústia e ansiedade causadas" à família. Já Hannah Cole referiu que este foi o seu "milagre de Natal".

A criança nascida a 30 de outubro, com apenas 780 gramas, deverá permanecer nas instalações hospitalares até nove de fevereiro de 2023.