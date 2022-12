CMTV lidera fim de semana de Natal

Canal registou mais 600 mil espectadores que o seu concorrente direto no dia de Natal.

A CMTV liderou o consumo de televisão por cabo, e de informação nacional, no fim de semana do Natal, dois dias com alto índice de consumo televisivo em família.

Quer no sábado, quer no domingo, a CMTV mereceu a confiança dos portugueses. No dia de Natal, registou mais 600 mil espectadores que o seu concorrente direto, o canal CNN, que se posicionou no sétimo lugar entre os canais mais vistos do dia, e mais 700 mil pessoas que o canal SIC Notícias.

No sábado, dia 24, véspera de Natal, a televisão do Correio da Manhã liderou com um share médio de 3,5%, superior a todos os outros canais de cabo, incluindo os concorrentes de informação.

A vantagem no dia de Natal foi superior. A CMTV registou um share médio diário de 4,2%, contra 2,5% do canal CNN e 1,9% da SIC Notícias. A audiência total da CMTV foi superior a 2,7 milhões de pessoas, e deixou o principal concorrente, o canal CNN, a uma distância superior a 600 mil pessoas (o canal 7 teve 2,1 milhões de pessoas como audiência total). A SIC Notícias registou apenas pouco mais de 2 milhões de espectadores no total do dia.

A CMTV lidera o consumo de informação nacional na televisão por cabo há 236 dias consecutivos. Está no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas ainda não está na TDT.

OS resultados citados são responsabilidade da GFK.