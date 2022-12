"Deixa um grande legado ao País e permanecerá como exemplo": Ministro da Cultura recorda Mega Ferreira

Jornalista morreu aos 73 anos.

António Mega Ferreira desempenhou vários papéis durante a vida, tendo cumprido funções como editor, ficcionista, ensaísta, cronista, poeta, tradutor e gestor cultural.

O ministro da cultura manifestou esta segunda-feira "profunda tristeza" pela notícia da morte do jornalista António Mega Ferreira deixando as "sentidas condolências à família e amigos"."Foi um extraordinário intelectual público e um brilhante gestor cultural, uma combinação absolutamente incomum e que o distingue no panorama cultural português", expressou em comunicado Pedro Adão e Silva.O ministro da cultura ressaltou ainda "a ambição" que o escritor colocou em tudo o que fez e o legado que deixou ao país e que "permanecerá como exemplo". presidente da República e o primeiro-ministro também já reagiram à morte do jornalista.