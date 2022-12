Santos Silva agradece a Mega Ferreira enriquecimento do "espaço público"

Escritor, poeta e gestor cultural António Mega Ferreira morreu esta segunda-feira, aos 73 anos.

O presidente da Assembleia da República agradeceu a António Mega Ferreira, que morreu esta segunda-feira, por ter enriquecido o espaço público com um novo olhar sobre áreas como o oceano, a literatura ou a história.

"Como jornalista, ensaísta, escritor e gestor, António Mega Ferreira marcou o nosso espaço público. As suas ideias e realizações enriqueceram-nos, levando-nos a olhar de outro modo para o oceano, a história, a literatura e as artes. Obrigado, Mega!", escreveu Augusto Santos Silva, numa publicação na rede social Twitter.

O escritor, poeta e gestor cultural António Mega Ferreira morreu esta segunda-feira, aos 73 anos, em Lisboa, confirmou à agência Lusa fonte próxima do antigo jornalista.

António Mega Ferreira, nascido em 1949, com mais de trinta obras publicadas, entre ficção, ensaio, poesia e crónicas, chefiou a candidatura e foi comissário da Expo98, depois presidente da Parque Expo, e também dirigiu a Fundação Centro Cultural de Belém, em Lisboa, entre 2006 e 2012.



Várias são já as reações à morte de Mega Ferreira, entre elas a do Presidente da República e a do primeiro-ministro.