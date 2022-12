Detido homem por roubo de combustível em Águeda no dia de Natal

Suspeito foi apanhado em flagrante delito pela GNR.

Um homem, de 44 anos, foi detido, ao final da tarde deste domingo, Dia de Natal, por ter furtado combustível, numa empresa, em Águeda.O suspeito foi detido, em flagrante delito, pela GNR de Águeda. Um outro homem, que estaria envolvido no furto, conseguiu escapar à autoridade.Quando foi detido, o suspeito tinha dois recipientes com combustível retirado de uma máquina industrial, e uma mangueira.O alerta foi dado, cerca das 18h30, por um popular, para a GNR de Águeda, para um furto que estava a decorrer num estaleiro de madeiras de uma empresa, em Aguada de Cima.O suspeito, depois de realizadas diligências no posto da GNR de Águeda, foi constituído arguido pela suspeita do crime de furto e saiu em liberdade.O homem foi também notificado para comparecer, esta segunda-feira, no Ministério Público de Águeda.