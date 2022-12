Encontrados 40 quilos de explosivos que poderiam ser usados em atentados contra a tomada de posse de Lula da Silva

Seguidor de Jair Bolsonaro tentou levar a cabo um atentado terrorista no Aeroporto Internacional de Brasília.

A Polícia Militar (PM) da capital brasileira, Brasília, localizou no final da noite deste domingo, 25, Dia de Natal, 40 quilos de explosivos que estavam escondidos numa mata na região do Gama, na periferia. A descoberta aconteceu uma semana antes da tomada de posse do presidente eleito, Lula da Silva, marcada para o próximo dia 1, e 24 horas após ter sido evitado por um triz um atentado terrorista que um seguidor de Jair Bolsonaro tentou levar a cabo no Aeroporto Internacional de Brasília que poderia ter provocado uma enorme tragédia

Uma denúncia anónima levou a polícia até à mata, onde, além dos explosivos, foram encontrados 13 coletes balísticos. Homens do Esquadrão Anti-Bombas da PM fizeram a detonação controlada dos explosivos ali mesmo.

Ainda não há dados que permitam ligar os explosivos localizados no Gama ao grupo terrorista que sábado tentou explodir um camião cheio de combustível de aviação no aeroporto da capital brasileira, mas fontes da polícia avançaram que há grande probalidade de relação entre os dois factos. Sábado, um apoiante ultraradical de Jair Bolsonaro, identificado pela polícia como George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, já preso, conectou uma carga explosiva a um camião-tanque com 63 mil litros de querosene que aguardava para entrar no aeroporto e abastecer aviões e tentou provocar um desastre de grandes proporções, mas o motorista do pesado percebeu alguma coisa estranha no veículo e chamou a polícia..

Há fortes suspeitas de que os 40 kg de explosivos e os coletes balísticos estivessem escondidos para serem utilizados em ataques sangrentos no dia da tomada de posse de Lula, ou directamente contra ele ou contra a multidão de apoiantes do presidente eleito que é esperada para a capital brasileira. De acordo com o preso pelo ataque frustado ao aeroporto, George Washington, ele e outros radicais bolsonaristas que estão acampados em redor do Quartel General do Exército em Brasília, pretendem criar o caos na capital brasileira e em outras cidades para forçarem as Forças Armadas a desencadear uma intervenção militar e manter Jair Bolsonaro, cujo mandato termina dia 1, no cargo indefinidamente.