Câmara de Braga aprova voto de pesar pela morte da radialista Sofia Saldanha

A Câmara de Braga aprovou esta segunda-feira, por unanimidade, um voto de pesar pela morte da realizadora e radialista Sofia Saldanha , que foi durante muitos anos "a principal voz" da informação da Rádio Universitária do Minho e do Theatro Circo.

O voto de pesar foi proposto pelo vereador socialista Adolfo Macedo e subscrito por toda a vereação.

O presidente da câmara, Ricardo Rio, destacou o "trabalho notável" desenvolvido por Sofia Saldanha, incluindo a sua participação "ativa" na candidatura de Braga a Capital Europeia da Cultura em 2027.

Natural de Braga, Sofia Saldanha morreu no domingo, aos 47 anos, vítima de doença prolongada.

O início da sua carreira na rádio deu-se em 1992, altura em que era aluna do ensino secundário.

Destacou-se, ao longo de 15 anos, como uma das vozes da Rádio Universitária do Minho.

Concluiu um Mestrado em Rádio do Goldsmiths College, University of London, no Reino Unido, e trabalhou a experiência de documentarista no Salt Institute for Documentary Studies, nos Estados Unidos da América.

Era radialista na Antena 2, estação que a descreve como "uma criadora sonora e uma artista sonora".

"Pioneira e inovadora, os seus documentários áudio são uma referência radiofónica em Portugal, cruzando a poética, o documental e a ficção. Sofia Saldanha captava os sons do mundo, das gentes e moldava-os. Depois devolvia-nos em sensíveis e astutos documentários, onde víamos e ouvíamos, no escuro e à escuta, as vozes e os passos de poetas como Fernando Pessoa ou Miguel Torga, o espaço sonoro de uma trovoada, ou colhia como pedrinhas nos caminhos, textos, vozes e sons por vários autores, embrulhando pequenas peças de teatro para serem ouvidos na rádio", lê-se na página daquela rádio.