Minoria sérvia mantém bloqueios de estradas no Kosovo

Autoridades temem que a concentração de forças da polícia kosovar aumente a tensão na região.

A minoria sérvia do Kosovo mantém os bloqueios de estradas, pelo sétimo dia consecutivo, e as autoridades temem que a concentração de forças da polícia kosovar, aumente a tensão na região.

Zoran Todic, um dos líderes regionais dos sérvios do Kosovo, disse esta segunda-feira que a noite decorreu de forma calma, mas avisou que a tensão está a aumentar, dada a alegada concentração de armas na região, pela polícia especial kosovar.

Uma patrulha da missão KFOR da NATO relatou ter ouvido tiros, na noite de domingo, na área de Zubin Potok, mas a polícia do Kosovo garantiu que não esteve envolvida em nenhum tiroteio, depois de alguns meios de comunicação sérvios terem relatado um episódio de tentativa de remoção de uma barricada.

Esta missão da NATO anunciou esta segunda-feira que vai investigar este tiroteio e informou que o incidente aconteceu na proximidade de uma das suas patrulhas, acrescentando que não há registo de vítimas.

O clima de tensão levou o chefe do Estado-Maior do Exército sérvio, Milan Mojsilovic, a reconhecer que a situação era complexa e que exigia a presença do Exército sérvio na linha de fronteira com o Kosovo.

A KFOR emitiu um comunicado em que aconselha a calma a todas as partes, pedindo-lhes para se absterem "de todas as formas de demonstração provocatória de força".

Para removerem as barricadas de camiões e de outros veículos, os sérvios exigem a libertação de vários ex-agentes de segurança detidos nas últimas semanas pela polícia kosovar, alegando que a sua detenção apenas visou intimidar a população sérvia.

A minoria sérvia também exige a retirada das unidades especiais de polícia kosovar no norte, insistindo que a sua implantação viola os acordos de normalização, alcançados com a mediação da União Europeia (UE), que deixam os poderes de policiamento para os sérvios.

"Estas são as nossas exigências e o nosso pedido, porque o único caminho que resta aos sérvios é esta forma de chamar a atenção do público", explicou Goran Rakic, outro líder sérvio do Kosovo.

A tensão entre Pristina e a população sérvia kosovar e de Belgrado, que tem crescido nos últimos meses, disparou com a detenção de vários polícias sérvios que deixaram a polícia kosovar em novembro.

Centenas de representantes sérvios retiraram-se das instituições do Kosovo depois de Pristina ter exigido que a população sérvia do Kosovo deixasse de usar matrículas de carros emitidas pela Sérvia.

Na semana passada, o governo kosovar avisou que se a KFOR não remover as barricadas sérvias na parte norte do país, as uas forças de segurança irão desempenhar essa missão.

Na passada semana, o primeiro-ministro kosovar, Albin Kurti, anunciou que vai solicitar um encontro com o comandante da KFOR, que defende uma solução negociada para a atual crise.