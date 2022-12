Cirurgia aos olhos muda carreira de Enzo Fernández

Médico diz que argentino foi operado um dia antes de rumar a Portugal para assinar com as águias.

Uma cirurgia aos olhos realizada na véspera de rumar ao Benfica mudou em definitivo a carreira do argentino Enzo Fernández.

"Operei-o numa sexta-feira e no sábado foi de viagem. Foi uma loucura. Mas correu tudo bem", disse o oftalmologista Roger Zaldivar à rádio Nihuil. O médico argentino revelou que o campeão do mundo sofria de astigmatismo, problema que afetava a sua visão a todas as distâncias. "Não usava óculos nem lentes e movia-se pelo campo e jogava por puro instinto. Mas agora contou-me que a operação lhe mudou a vida", relatou Zalvidar, revelando: "Disse-lhe que o passe do golo frente ao México fui eu que fiz [risos]".





