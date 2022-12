Inês Gonçalves denuncia RTP por assédio moral

No seguimento do processo disciplinar que a RTP abriu à jornalista Inês Gonçalves, e segundo um documento a que oteve acesso, uma equipa da Autoridade para as Condições de Trabalho esteve nas instalações do Centro de Produção do Norte (CPN), a 14 de dezembro, a recolher elementos sobre a queixa enviada pela Comissão de Trabalhadores (CT) “por assédio moral contra a colega Inês Gonçalves”.Saiba mais no site do Correio da Manhã