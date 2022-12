Georgina oferece presente milionário a CR7

Gio deu um Rolls Royce de 454 mil euros a CR7. ‘Bomba’ tem matrícula portuguesa.

Georgina Rodríguez assumiu o papel de ‘Mãe Natal’ e surpreendeu Cristiano Ronaldo com um presente milionário, uma ‘bomba’ para aumentar a sua frota de luxo. Trata-se de um Rolls Royce Dawn Silver Bullet, uma edição especial com apenas 50 unidades, que estava estacionado na moradia do craque, em Madrid, com um enorme laço vermelho.