CR7 é o rei dos goleadores

Ronaldo é o melhor marcador em jogos internacionais de seleções e clubes.

Um balanço revelado ontem pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) aponta Cristiano Ronaldo como o rei dos goleadores em jogos internacionais. Somando os remates certeiros ao serviço de seleções ou em jogos de clubes em provas continentais ou mundiais, CR7 é o melhor marcador de sempre, com 270 golos (118 por Portugal e 152 nas equipas por onde passou).Além do internacional português, apenas Lionel Messi supera a barreira das duas centenas de golos (235), mas ainda assim fica a 35 de distância de Ronaldo. O pódio fica completo com o polaco Robert Lewandowski, com 178 golos. Eusébio, com 100 golos, é 27º.Saiba mais no site do Correio da Manhã