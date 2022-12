Pepe guardado a pensar no Ano Novo

Boa resposta da dupla Fábio Cardoso e Marcano permite gerir regresso do capitão.

Pepe não deve jogar mais este ano. O central tem estado a recuperar bem da fratura do cúbito do braço esquerdo, mas a equipa técnica do FC Porto entende que não há motivos para precipitar o regresso e vai guardar o capitão para o calendário apertado no arranque de 2023.