“A minha mãe está a recuperar lentamente”: Filho de Linda de Suza no Manhã CM

João Lança, filho da cantora Linda de Suza, esteve ontem no programa da CMTV, ‘Manhã CM’, e recordou a ida da mãe para França: “Foi descoberta num restaurantezinho, e eu passava os fins de semana lá com ela”. João Lança diz que a carreira da mãe, hoje com 74 anos, inspirou a sua, uma vez que a música sempre esteve presente.Saiba mais no site do Correio da Manhã