Senhorio português detido por matar Diana Cachapa no Luxemburgo

O suspeito de ter assassinado Diana Cachapa é um cidadão português, de 45 anos, senhorio da vítima. Encontra-se em prisão preventiva por homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Diana, lusodescendente, de 32 anos, foi encontrada quinta-feira num apartamento em Bennovie, no Luxemburgo, “parcialmente desmembrada e mutilada”, conforme aponta o Ministério Público daquele país.Saiba mais no site do Correio da Manhã