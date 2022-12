Acidentes de viação destroem Natal de nove famílias

Pelo menos nove pessoas perderam a vida nas estradas portuguesas na quadra natalícia – oito em vias sob jurisdição da GNR e uma na área da PSP. Os dados, referente ao período entre os dias 22 e 26, revelam um aumento no número de mortes – em 2021 tinham sido cinco as vítimas mortais e em 2020 foram quatro, mas verificavam-se restrições de circulação devido à pandemia de Covid-19.Saiba mais no site do Correio da Manhã