António Mega Ferreira: Morreu o homem “que fez essas coisas todas”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, classificou-o como "uma das figuras mais dinâmicas da cultura portuguesa do último meio século" e o ministro da Cultura, Adão e Silva, disse que ele era "um pensador de rasgo cosmopolita". António Mega Ferreira – que foi jornalista, editor, ficcionista, ensaísta, cronista, poeta, tradutor, gestor cultural – morreu esta segunda-feira, aos 73 anos, em Lisboa, de causas não reveladas.