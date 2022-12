“Eu não decido o que se faz": Marcelo apoia Costa, mas a oposição critica

Oposição acusa o primeiro-ministro de passar ao lado da realidade dos portugueses.

Depois de o primeiro-ministro ter considerado, na mensagem de Natal, que "há razões para os portugueses terem confiança", o Presidente da República procurou justificar estas palavras, dizendo que António Costa, "como compete a um primeiro-ministro, falou de esperança e falou daquilo que pode vir a ser um ano em que nós consigamos ir mais longe do que fomos este ano".